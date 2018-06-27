Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Bursa'ya gittiği öğrenilen İlyas Sami Vardoğan idaresindeki 41 BT 873 plakalı minibüs Soğucak Köyü mevkinde kontrolden çıkıp devrildi. Yol kenarındaki yağmur kanalına düşen araç metrelerce sürüklendi. Kazada minibüs sürücüsü İlyas Sami Vardoğan ile Mustafa Agaoğlu (18) ve Ahmet Emre Canfaz (18) yaralandı. 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı
Yalova'da seyir halindeki minibüs kontrolden çıkıp devrildi. Minibüsteki 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz