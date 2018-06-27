Karaosmanoğlu: Durmak yok birlikteliğe devam

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP’yi ziyaret etti. Başkan Karaosmanoğlu MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret ederek seçimlerde gösterilen başarıdan ötürü tebrik etti. Karaosmanoğlu’nun ziyaretinde milletvekili adayları, il yöneticileri hazır bulundu.

ZİYARETİNİZ BİZE GÜÇ VERDİ

Karaosmanoğlu’nun ziyaret programında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Seçimler sonuçlandı. Biz Cumhur İttifakı yeleği giyip Cumhurbaşkanının broşürlerini dağıttık. Liderimizin başını öne eğdirmedik. Milliyetçi camianın oy oranı ortada. Sokağı doğru okumuşuz. MHP’nin anketlerin baskısına rağmen oyunu arttırması bizim için sevindiricidir. Bizim için bu başarıdır. Artık Türkiye daha güçlüdür. Ziyaretiniz de bize güç vermiştir” dedi.

BİRBİRİNİ SEVEN KARDEŞ PARTİYİZ

Ünlü’nün ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin en önemli seçimini yaşadık. MHP tüm ekibiyle 15 Temmuz’da meydanlardaydı. Birlikte namusumuza, ülkemize, demokrasiye sahip çıktık. Seçimlerde de merkezde ittifak yapıldı. Tabanda da bu ittifak ilgi gördü. ABD ile olan müttefiklik gibi değil, birbirini seven kardeş partiyiz zaten. Cumhurbaşkanımız. Kocaeli’de yüzde 60 oranında oy aldı” şeklinde konuştu.

YOLA DEVAM BİRLİKTELİĞE DEVAM

Karaosmanoğlu, “Sandığa gitme oranımız da çok yüksek. Sakin bir seçim yaşadık. Tüm dünyaya demokrasi dersi verdik. Türkiye vatanına sahip çıktı. Herkes iradesini yansıttı. Avrupa bize demokrasi dersi vermesin. MHP ile birlikte biz en güzel sonucu aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 1 milletvekili çıkardı MHP. Keşke daha çok çıkarsaydı. Durmak yok yola devam. Birlikteliğe devam” şeklinde konuştu.