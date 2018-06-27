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Bedellide yaş ve ücret belli mi oldu?

Seçimlerin ardında bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda rakamların belirlendiği iddia edildi.

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Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalarda bedelli için 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak. Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.

400 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

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