Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, Genel Sekreter İlhan Bayram’ın talebi ve onayı doğrultusunda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve İSU Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alaeddin Alkaç arasında görev değişikliğine gidildi. Buna göre Alkaç Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilirken, Altay İSU’da yatırımlardan sorumlu olacak.
Bugün 10:38 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:42 TSİ )
Büyükşehir’de görev değişikliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, Genel Sekreter İlhan Bayram’ın talebi ve onayı doğrultusunda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve İSU Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alaeddin Alkaç arasında görev değişikliğine gidildi.
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Bugün 10:38 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz