Büyükşehir’de görev değişikliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, Genel Sekreter İlhan Bayram’ın talebi ve onayı doğrultusunda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve İSU Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alaeddin Alkaç arasında görev değişikliğine gidildi. Buna göre Alkaç Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilirken, Altay İSU’da yatırımlardan sorumlu olacak.