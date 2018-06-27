Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:16 TSİ )

Kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Başiskele'de Karadenizliler Mahallesinde etkili olan kokunun kaynağının bulunması için çalışma yapıldı. Rögarlarda ölçüm yapılarak, numune alınırken tehlikeli bir maddeye rastlanılmadı. İSU kanalizasyon hattını tazyikli su ile yıkadı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Cumartesi gününden bu yana Başiskele Karadeniz Mahallesi sakinlerini rahatsız eden kötü koku için Kocaeli AFAD, İSU, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tespit ve temizlik çalışmalarına devam etti. Olay yerinde incelemeler yapan AFAD, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak civarında yoğunlaşan kokunun 5-6 rögardan çıktığını tespit etti. Bazı evlerde de yoğun şekilde alınan kokunun kanalizasyon hatlarından gelmesi dolayısıyla hatlar tazyikli suyla İSU'ya yıkatıldı. Yıkamayla azalan koku tamamen yok edilemeyince Sakarya AFAD Birlik Müdürlüğü'nden destek istendi. Rögarlarda yapılan yeni ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede bir atık tesisine yakın rögarda yapılan ölçümlerde bulunan kimyasal bulgular, bir süre beklendikten sonra yapılan yeni ölçümlerde bulunamadı. Kanalizasyon hattından alınan sıvıyı cihazlarla inceleyen AFAD ekibi, sıvıda da tehlikeli bir bulgu tespit edemedi. Sanayi atıklarının kanalizasyon hattına verildiği tahmini yapılan kötü koku için incelemelerin sürdüğü ve İSU'nun da kanalizasyon hattını belirli periyotlarla tazyikli suyla yıkamaya devam edeceği bildirildi.

Bugün 10:46 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Bedellide yaş ve ücret belli mi oldu? mask
Bedellide yaş ve ücret belli mi oldu?
Çocuk tacizcisi adliyeye sevk edildi mask
Çocuk tacizcisi adliyeye sevk edildi
Polisi memuru eşini öldürdü! mask
Polisi memuru eşini öldürdü!
Meteoroloji dolu konusunda uyardı! Vatandaş önlemini aldı mask
Meteoroloji dolu konusunda uyardı! Vatandaş önlemini aldı
Kapalı Pazar dolu için otopark oldu mask
Kapalı Pazar dolu için otopark oldu
80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin TIR şoförü arıyor mask
80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin TIR şoförü arıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili
HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu mask
HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu

GALERİ

Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL