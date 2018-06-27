Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:10 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:03 TSİ )

Eşini öldüren polis memuru cezaevine gönderildi!

Körfez'de boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz'u tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, önceki gün, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İzmit'te bir polis merkezinde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma davası açan eşi, 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz'u tabanca ile iki el ateş ederek vurdu. Yakındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'nde görevli polisler, silah sesleri üzerine bölgeye sevk edildi. İbrahim Yavuz ise polis merkezine giderek, eşini vurduğunu söyledi. Ağır yaralanan Elif Kaya Yavuz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren Elif Kaya Yavuz'un ise bugün toprağa verileceği belirtildi.

Bugün 11:10 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
CHP'lilere biber gazlı müdahale! mask
CHP'lilere biber gazlı müdahale!
İYİ Parti İlçe Başkanı öldürüldü! mask
İYİ Parti İlçe Başkanı öldürüldü!
Karamürsel'de feci kaza: 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI! mask
Karamürsel'de feci kaza: 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI!
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı! mask
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı!
Sandık müşahitlerine saldırdılar! mask
Sandık müşahitlerine saldırdılar!
Kazada yaralandı, hastanede öldü! mask
Kazada yaralandı, hastanede öldü!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili
HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu mask
HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu

GALERİ

Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL