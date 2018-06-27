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Aniden yola fırlayan ceylan kurtarılamadı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ormanlık alandan aniden fırlayan yavru ceylan otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

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Kaza, Kandıra-İzmit yolu Sucuali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Engin A. yönetimindeki 41 PE 202 plakalı araç, İzmit istikametinden Kandıra istikametine seyir halindeyken Sucuali virajına geldiğinde ormanlık alandan aniden yola fırlayan yavru ceylana çarptı. Yaralanarak yere yığılan yavru ceylan, kurtarılamadı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler telef olan ceylanı milli park görevlilerine teslim etti.

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