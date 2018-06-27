Baba ve oğlu aynı takımda

Baba Erkumkumancurling sporunun Kocaeli’deki gelişiminden memnun olduğunu ifade ederek şu görüşlere yer verdi:2 ay önce curling sporuna başladık. Kocaeli’de bu sporun gelişiminden memnunum. Ben 48 yaşımdayım, oğlum ise 16 yaşında. Bu sporu seviyoruz ve Türkiye’de daha da gelişmesini çok istiyoruz. Kocaeli Culing Kupası gibi organizasyonların daha sık yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

YURT DIŞINA GİTMEK İÇİN ÖNEMLİ

Doğa Koleji öğrencisi Buğra Erkumkumanise şunları söyledi:Çalışmalarımız güzel geçiyor. 3-4 gün eğitim aldık. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Curlingzeka gerektiren çok zevkli bir spor. Aynı zamanda üniversite eğitimi ile ilgili yurt dışına gitmek için de bu sporun önümüzü açacağını düşünüyorum. Babam ile aynı takımda oynadığım için çok mutluyum. Kocaeli Curling Kupası’na katılan tüm takımlara başarılar diliyorum.