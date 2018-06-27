Baran: Bizim için gururdur!

Baran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Dünya ikincisi kızlarımızı ağırlamaktan dolayı son derece memnunuz. Ay Yıldızlı Şanlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmış, Dünya devlerini dize getirmiş Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin Milli sporcularına ne kadar teşekkür etsek azdır. Şehrimizin ve ülkemizin gururu kızlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

BEKLİYORUZ

Alparslan Türkeş Stadı’ndaki etkinliğimiz 20.30’da başlayacak. Kızlarımız ile protokol ve basın mensuplarımız gösteri maçı yapacak. Hasan Alemdar hocamızın Milli sporcularını onurlandıracağız. Çok güzel bir etkinliğe daha imza atılacağına inanıyorum. Tüm spor ve siyaset camiası ile şehrimizi etkinliğimize bekliyorum.