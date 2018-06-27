Kocaelispor’un bayrak kampanyasına destekler gelmeye devam ediyor. Gençler Perde sahibi Osman Tuzcu ve İşletme Müdürü İbrahim Ersoy da Yeşil Siyahlılara destek olarak örnek oldu. Önceki gün FDN Yapı AŞ de Kocaelispor’un bayrak kampanyasına katkı sunmuştu.
Bugün 11:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
Bayrak kampanyasına destek sürüyor
Kocaelispor’un bayrak kampanyasına destekler gelmeye devam ediyor.
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Bugün 11:40 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz