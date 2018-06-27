Bayrak kampanyasına destek sürüyor

Kocaelispor’un bayrak kampanyasına destekler gelmeye devam ediyor. Gençler Perde sahibi Osman Tuzcu ve İşletme Müdürü İbrahim Ersoy da Yeşil Siyahlılara destek olarak örnek oldu. Önceki gün FDN Yapı AŞ de Kocaelispor’un bayrak kampanyasına katkı sunmuştu.