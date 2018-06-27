Basketbol İl Temsilciliği görevini başarı ile yürüten ve asgari şartlarda geride bıraktığımız sezon tüm liglerin oynanmasını sağlayan Cengiz Kahraman’a destek çığ gibi artıyor. İl temsilciliği görevine devam etmek istemediği öğrenilen ancak tüm çevrelerden olumlu eleştiri alan Kahraman ile ilgili gerek sporcuları, gerek kulüpler, gerekse de hakemler Kahraman’ın görevine devam etmesini çok istiyor. Bu temennilerin Kahraman’ı ikna edip etmeyeceği merak konusu.
Bugün 11:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Bırakma bizi Cengiz Baba!
Basketbol İl Temsilciliği görevini başarı ile yürüten ve asgari şartlarda geride bıraktığımız sezon tüm liglerin oynanmasını sağlayan Cengiz Kahraman’a destek çığ gibi artıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:40 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz