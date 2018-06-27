Bırakma bizi Cengiz Baba!

Basketbol İl Temsilciliği görevini başarı ile yürüten ve asgari şartlarda geride bıraktığımız sezon tüm liglerin oynanmasını sağlayan Cengiz Kahraman’a destek çığ gibi artıyor. İl temsilciliği görevine devam etmek istemediği öğrenilen ancak tüm çevrelerden olumlu eleştiri alan Kahraman ile ilgili gerek sporcuları, gerek kulüpler, gerekse de hakemler Kahraman’ın görevine devam etmesini çok istiyor. Bu temennilerin Kahraman’ı ikna edip etmeyeceği merak konusu.