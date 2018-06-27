Bu işe nokta koyun!

Geçen sezonun devre arasında Kocaelispor’un başına getirilen Galip Gündoğdu, ciddi travmalarınyaşandığı dönemde takımı sahiplenmiş ve düşme korkusunu iyiden iyiye yaşayan Yeşil Siyahlılar ligde kalmayı başarmıştı. Bir ara Play-Off seslerinin de yükseldiği Kocaelispor’da krizi en iyi şekilde yöneten teknik adam Galip Gündoğdu’nun Kocaelispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

YILDIZ YA DA KURTAR

Son dönemde Kocaelispor’da yeni bir teknik adamın Kocaelispor’un başına geçeceği ve yönetimin Gündoğdu’yu gözden çıkardığı söylentileri çıkmaya başlamış, eski teknik adamlar Ümit Metin Yıldız ve ya Güvenç Kurtar isimlerinin yeni sezon öncesinde Gündoğdu’nun yerine teknik adam olacağı kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. Yönetimin konu ile net bir tavır sergilemesi, bu tür söylentilere cevap vermesi gerekiyor.