Yarın tüm yollar Körfez’e çıkar!

Geride bıraktığımız ay İsrail’de düzenlenen Okullar Arası Dünya Futsal Şampiyonası’nda Brezilya ile final maçına çıkan ve ikinci olarak müthiş bir başarıya imza atan Gölcük Kavaklı Anadolu Lisesi’nin şampiyon futsalcıları ile ilimiz spor, gündem ve siyaset gazetecileri gösteri maçında bir araya gelecek. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki gösteri maçı saat Perşembe akşamı 20.30’da başlayacak. Etkinliğe Körfez Belediyesiev sahipliği yapacak.

YILDIZLAR TOPLULUĞU İKİ TAKIM

Bu maçın ardından Kocaeli’nin iki önemli futbol turnuvası Altın Kiraz’ın şampiyonu Hüner Teknik ile Esnaflar Turnuvası’nın şampiyonu Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği Süper Kupa maçına çıkacak. Yıldızlar topluluğu iki takımın maçının büyük bir çekişmeye sahne olacağına kesin gözü ile bakılıyor. İlimiz spor ve siyaset camiasının bu iki güzel organizasyona da yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor.