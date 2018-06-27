Kocaeli’de toplu taşıma ücretlerine zam geliyor. Bugün saat 10.00’da Sekapark Otel'de yapılacak olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında minibüsçülerin zam talebi görüşülecek. Kocaeli'de en son geçtiğimiz yıl zam yapılmıştı. 2 bin 180 toplu taşıma aracının bulunduğu Kocaeli’de, günlük yaklaşık 700 bin yolcu taşınıyor. Yüzde 15’lik bir zam talebinde bulunan Minibüsçüler Odası, zammın yüzde 10 olarak onaylanacağını düşünüyor. Zam beklenildiği gibi yüzde 10 olarak uygulanırsa 2.5 TL olan şehir içi taşıma ücretinin 2.75 TL olacak. Zamdan öğrenciler etkilenmeyecek. 1.5 TL olan öğrenci taşıma bedeli değişmeyecek.
Bugün 11:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
UKOME tarafından bugün yapılacak olan toplantıda minibüsçülerin zam talebi görüşülecek. Minibüs esnafının talebi yüzde 15.
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Bugün 11:57 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz