Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor

Kocaeli’de toplu taşıma ücretlerine zam geliyor. Bugün saat 10.00’da Sekapark Otel'de yapılacak olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında minibüsçülerin zam talebi görüşülecek. Kocaeli'de en son geçtiğimiz yıl zam yapılmıştı. 2 bin 180 toplu taşıma aracının bulunduğu Kocaeli’de, günlük yaklaşık 700 bin yolcu taşınıyor. Yüzde 15’lik bir zam talebinde bulunan Minibüsçüler Odası, zammın yüzde 10 olarak onaylanacağını düşünüyor. Zam beklenildiği gibi yüzde 10 olarak uygulanırsa 2.5 TL olan şehir içi taşıma ücretinin 2.75 TL olacak. Zamdan öğrenciler etkilenmeyecek. 1.5 TL olan öğrenci taşıma bedeli değişmeyecek.