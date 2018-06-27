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Bugün 12:16 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 13:44 TSİ )

Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor

7 yıldızlı ilçe Başiskele’ye sağlık alanında yeni bir yatırım daha kazandırılıyor.

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Başiskele deniz, hava ve karayoluyla ulaşımın rahatlıkla sağlandığı ve özellikle birçok ilçenin geçiş güzergâhında olmasının yanı sıra Yalova, Sakarya ve İstanbul gibi çevre illere olan yakınlığıyla da stratejik bir önem taşıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da ilçenin marka değerine katkı sağlayarak, yatırımcılara yatırım yapmaları için gerekli desteği gösteriyor.

75 YATAK KAPASİTELİ

Başkan Ayaz’ın sağladığı bu destekle Başiskele’de hizmet vermeye başlayan iki önemli hastanenin ardından 75 yatak kapasiteli “Özel Kocaeli Hastanesi” de açılış için gün sayıyor. Hasta kabulüne 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan Özel Kocaeli Hastanesi, Yeniköy Merkez Mahallesi Teknopark Caddesi TheNess Otel yanında hizmet verecek. 

YOĞUN BAKIM ÜNİTELİ VE 75 YATAKLI OLACAK

Özel Kocaeli Hastanesi, 75 yataklı ve 4 ameliyathaneden oluşacak. Hastanede yoğun bakım ünitesi de bulunacak.  Toplamda 8 bin metrekarelik bir alanda 4 kattan oluşan modern, refah ve nezih bir binada hizmet verecek hastanede, dahiliye,  kadın doğum, çocuk, göğüs, nöroloji, ortopedi, beyin cerrahisi branşları yer alacak.

Bugün 12:16 TSİ - Sağlık

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