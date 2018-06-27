Cengiz Sarıbay'dan istifa açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Binasında düzenlediği basın açıklaması ile 24 Haziran Genel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Cengiz Sarıbay 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin oyunun Türkiye genel ve ilimizde düşmesine rağmen AKP’yi mecliste oy olarak gerilettiklerini ve bunun CHP’nin kurumsal kimliği sayesinde olduğunu söyledi. CHP içinde görev alıp HDP’ye oy verenlerin istifa istemini dikkate alamayacağını belirten Sarıbay, “Genel Başkanın veya il başkanı olarak benim istifam partililer tarafından istenebilir. Ama istifa etmemiz isteniyor diye istifa edecek değilim. Beni genel kurul seçti. Benim aleyhimde o genel kurulda oy verenler isterse tekrar kurultaya giderler” dedi

BU SEÇİM BİR REJİM SEÇİMİYDİ

Konuşmasının başında 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Cengiz Sarıbay, “24 Haziran seçimleri sonlandı. Bu seçimlerde katkı veren, yüksek oranda katılım sağlayan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bize seçimin parti değil, rejim seçim olduğunu gösteriyor. Milletimiz de buna inandığı için yüksek bir katılım sağladı. Sandıklara katkı veren ve yolsuzluk yapılmasını önleyen avukat meslektaşlarıma ve kurumlara da teşekkür ediyorum. Bu seçimde çok zor şartlarda görev yapan partililerime, kadın kolları ve gençlik kollarına bu seçimde çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bu parti Cumhuriyeti kuran, cumhuriyetin çimentosu olan bir parti. Biz demokrasiyle, adaletle ilgili üstüne düşen her şeyi yapan parti. Rejim değişikliği dedik katılım yüzde 90 oldu. Bu rejim değişikliğine taraftar olan milletimizin çoğunluğuna ittifak sayesinde rejim değişikliğini onayladı” şeklinde konuştu.

AKP’NİN KUMPASINI CHP BOZDU

Seçim sürecinin adil bir şekilde işlemediğini belirten Sarıbay, “Adil bir seçim değildi. İYİ Parti’nin seçime girmesi engellenmek istedi. CHP 15 milletvekilini İYİ Parti’ye göndererek AKP’nin kumpasını CHP bozdu. Yüzde 10 barajının aşılması için HDP’ye partililerimiz oy verdiler. HDP barajı aşmasa, İYİ Parti seçime girmesi AKP tek başına iktidar olacaktı. CHP’nin başarı ve başarısızlığını değerlendirirken vatandaşların bunu göz önüne alması lazım. AKP Cumhurbaşkanlığını kazandı ama yüzde 49 oyu yüzde 42’ye indi. Artık tek başına iktidar değil. CHP’nin tüm Türkiye oranında olduğu gibi Kocaeli’de de düşme var. Kocaeli’de yerel yönetim desteği yok, medya ayağımız yok. Medya da adeta yalakalık yapılıyor. Kocaeli’de özellikle yazılı basın belediye bülteni çıkardılar. Daha önceki seçimlerde seçimlerin adil olması için bazı bakanlıklar değişirdi. Bu seçimde yasa değiştiği için bunlarda yapılmadı. AKP yüzde 42’ye gerilediyse bu CHP’nin kurumsal kimliğiyle alakalı” dedi.

VANDALLAR AFİŞLERİMİZE SALDIRDI

Cengiz Sarıbay daha sonrasında seçim gecesi ve öncesinde yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, “Seçim gecesi üzücü bir olay oldu. İlçe Binamızın önünde bekleyen genç arkadaşlarımızın hiçbir taşkınlığı olamamasına rağmen çocukların gözün portakal gazı sıkıldı. Biz zaten davacı olduk. Orada 15 arkadaşımız bir komiserin emriyle yaralandı. CHP’nin seçimden önce astığı afişler, Vandallar tarafından yırtıldı. Halen bunlar belirlenmedi. Bunlara ceza verilememesi bundan sonra vandallık yapılmasının önünü açıyor. CHP’li hukuka saygılı olur kimseye küfür etmez kimsenin afişini yırtmaz zaten” ifadelerine yer verdi.

YEREL SEÇİMDE ÖN SEÇİM YAPILMALI

CHP’nin artık 9 ay kalan yerel seçimler için aday belirleme sürecine başlaması ve bunun ön seçim ile yapılması gerektiğini söylerken, “CHP Kocaeli’de iki puan kaybetti. Ama ülke demokrasine kazandırdıkları ile başarılıdır. Ama tabi ki yanlışlarımızı düşüneceğiz. 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimler gündemde. 24 Haziran’da baskın seçim yapıldı. İmkansızlıklar içinde seçim yapıldı. Genel Başkanımız yerel seçimlerde atama yapacağız dese de ben bir ön seçim yapılmasını ve herkesin katılmasını savunacağız. Benim adayım yok ben kendimde aday değilim. Ben kendimi bu partiye adadım. Tarafsız ve en çok oy olabilecek adayın belirlenmesinde gerekli olan ön seçimdir. Tüm partililerin katılması ile bir ön seçim yapılmalı. Adayımız 1 sene önce belirlenmeli. 9 ay kaldı. Bizim adayımızı ön seçim ile 1-2 ay içinde belirleyip çalışmalara başlamamız lazım. Mahalle sorunları, seçim çalışmaları yapılmalı. Yeni bir seçimden çıkalı 3 gün oldu. Parti içinde bir yarış var. Bu aşamada böyle bir değişikliğe gidilmesi bize yerel seçimler öncesi engel olacaktır” şeklinde konuştu.

VEKİL LİSTESİNİ TEK BAŞINA YAPMADIM

Daha sonrasında partililerin sosyal medya da küfür içerikli parti yorumları yapmasını eleştiren Cengiz Sarıbay, “Bir partilimiz genel başkan yardımcımız için ‘Yavşak’ demiş. Bu tip söylemeler CHP’ye yakışmıyor. Ben her konuşmamda sosyal medyanın bu şekilde kullanılmaması gerektiğini söyledim. Parti suçu işleyenin gözünün yaşına bakmayacağız. Hiç kimse herhangi bir şahsa küfür ve hakaret edemez. Ben ilçe başkanlarından memnunum. Parti suçu işlemediler. İlçe başkanları ile ilgili problemim yok. Milletvekili sıralamasının seçimlerde etkisinin olup olmadığı kamuoyuna ait. Ben kendi başıma liste yapmadım. İlçelerden gelen listelerin bir tasnifini yaptım. İlk listede kadın kotasına girmeyen olduğunu gördüm, gençleri ekledim. Bu belirleme şahsi bir belirleme değil parti örgütünün görüşleri. Bize gönderilen yazıda zaten bir sıralama yapmayın dediler ben de bir sıralama yapmadan aldıkları oyları toplayıp gönderdim” dedi.

HEM CHP ÜYESİ OLACAKSIN HEM HDP’YE OY İSTEYECEKSİN

Daha sonrasında istifasını isteyenleri eleştiren Cengiz Sarıbay, “Genel Başkanın veya il başkanı olarak benim istifam partililer tarafından istenebilir. Ama istifa etmemiz isteniyor diye istifa edecek değilim. Beni genel kurul seçti. Benim aleyhimde o genel kurulda oy verenler isterse tekrar kurultaya giderler. Parti içinde bir şey yapmayanları, HDP’ye oy verenleri kale alamayacağım. Biz her partiye yardım edecek bir Kızılay örgütü değiliz. Benim partimin mahalle temsilcisi eski başkanlarım böyle bir şeye girerse bunu tasvip etmem. Sade partili vatandaşım HDP’ye oy verilmesi gerektiğini düşünebilir. Hem CHP üyesi olacaksın hem de HDP’ye oy isteyeceksin” şeklinde konuştu.

ERENKAYA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

Son olarak eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın parti içi ‘Bu yönetimle yerelde değişmeden başarı gelmez’ eleştirilerine cevap veren Cengiz Sarıbay, “ Hikmet Erenkaya önce 2007 seçimlerinde 9 milletvekilinden nasıl iki kişi çıkardıklarını anlatsın ondan sonra gelsin partinin durumunu eleştirsin” diyerek cevap verdi.