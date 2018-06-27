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İYİ Parti: Gündoğdu için kafamızda soru işaretleri var

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık yaptığı basın açıklamasında “Gündoğdu’nun seçmen sayısı 1 yılda %29 artması kafamızda soru işaretleri oluşturdu” dedi.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık basın açıklamasında seçim değerlendirmesinde bulundu. Kaman,Bizim genel anlamda baktığımızda yeni kurulmuş bir parti seçim sonucumuz başarılı olduğu yönündedir. Gönül isterdi ki daha fazla oy alıp iktidar olalım. Ancak sadıktan çıkan sonuca saygı duymak gerekir. Bizde milletin verdiği yetkiyle mecliste muhalefet görevimizi yürüteceğiz.

AKŞENER BİZİM LİDERİMİZİDİR

Parti içinde Meral Akşener’den rahatsızlık duyulduğu iddialarıyla ilgili konuşan Kaman, “Yandaş medyada parti içerisinde ikilikler olduğu yönünde haberler yapılmaktadır. Meral Akşener bizim liderimizdir. Sonuna kadar arkasındayız” dedi.

MECLİSTE MUHAFELETİZ, YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre partimiz %10.1 oy almıştır. Kocaeli’nde ise %10.29 oy oranı almıştır. Şuanda 43 vekilimiz mecliste yer alacaktır. Bundan sonra artık Türkiye’nin geleceğini nasıl planlamalıyız konusunda muhalefet olarak iktidara önerilerde bulunacağız. Ardından da önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlere hazırlanacağız” dedi.

KOCAELİ’DE HEMŞERİCİLİK KAVRAMI DÜŞÜKTÜR

Kocaeli’de Meral Akşener’in ve İYİ Parti’nin bazı şehirlere göre düşük oy aldığının hatırlatılması üzerine Kaman, “Biz Türkiye ortalamasının üstünde bir oy aldık. Bazı illerde özellikle batı illerinde oy oranlarımız biraz daha yüksek. İllere göre bunlar değişiklik gösterebilir. Kocaeli’yi direkt Kocaelililer gibi kabul etmemek lazım. Kocaeli kozmopolik şehirdir. Elbette Kocaeli’den daha yüksek beklentimiz vardı. Fakat Kocaeli’de hemşericilik kavramı düşüktür. Bu yüzden oy sayımız diğer şehirlere göre düşük olmuş olabilir” dedi.

GÜNDOĞDU İÇİN KAFAMIZDA SORU İŞARETLERİ VAR

Gündoğdu köyünde Meral Akşener’in, Recep Tayyip Erdoğan’a göre düşük oy almasıyla ilgili konuşan, “Gündoğdu köyünde 3276 seçmen var. Bunun 1600’ü gerçek anlamda yerli halktan oluşuyor. Geri kalanı göç eden seçmen kitlesidir. Gündoğdu ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Referanduma göre Gündoğdu’ya %29 oranında göç artışı yaşandığı görülmektedir. 7 Haziran seçimlerinde 1717, 1 Kasım’da 1828, referandumda 2534 olan seçmen sayısı 24 Haziran’da 3276’ya çıkmıştır. Kafalara şu soru işareti de gelebilir. Acaba burası için özel bir çalışma mı yapıldı? 1 yılda bu kadar seçmen nüfusunun artması bizlere tuhaf geldi. Bu rakamlar oraya özel olarak seçmen kitlesi mi kaydırıldı diye aklımızda soru işaretleri yaratıyor” dedi.

Bugün 12:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(1)
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Nezih - güneydoğudan mesela maraştan seçim için bekar seçmenler gelip daire tutup 4-5 i bir yerde kaldılar dönmüşlerdir şimdi. emlakçılar iyi bilir

Yanıtla . 0Beğen 27 Haziran 15:05

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