Bilgi Küpü’nden LGS başarınıza %100’e varan burs

Anaokulu, ilkokul, ortaokul sisteminde başarısını kanıtlayan, iddialı bir şekilde Fen lisesi ve Anadolu lisesini açan Bilgi Küpü Okulları deneyimli ve güçlü eğitim kadrosu, tüm olanaklara sahip modern kampüsüyle, lise alanındaki eğitim çalışmalarıyla da merkezi sınavlarda yüksek başarıyı hedefliyor.

EĞİTİM ANLAYIŞI

Bilgi Küpü Okulları 16 yıllık eğitim alanındaki tecrübesiyle Fen lisesi ve Anadolu lisesi eğitim programını 9. Ve 10. sınıfta yoğun yabancı dil programı ile başlatıyor. 3 farklı yabancı dil eğitimi alan öğrenciler 20’ye yakın yetenek atölyesi dersleri ile yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı buluyorlar. Öğrenciler ayrıca 9 ve 10. Sınıf müfredatlarındaki derslerini merkezi sınavlar olan YKS çalışmaları ile de destekliyorlar. Bilgi Küpü Fen lisesi ve Anadolu lisesi öğrencileri 11. Sınıftan itibaren girecekleri YKS sınavına 16 yıllık dershanecilik tecrübesiyle kanıtlanmış olan akşam ve cumartesi etütleri ile sıkı bir şekilde hazırlanırken Yaz ve kıs sınav kampları ile de eksik olduğu konuları tamamlayarak rakiplerinden birkaç adım öne geçme imkanı buluyorlar. Ayrıca Fen lisesi ve Anadolu lisesini tercih eden öğrencileri robotik, kodlama, genetik laboratuvarı gibi geleceğin meslek dalları konusunda da eğitim alıyorlar.

AVANTAJLI KAYIT İMKANI

Kocaeli’nin en başarılı eğitim kurumu olan Bilgi Küpü Okulları Fen lisesi ve Anadolu lisesine %40 ile %100 arası avantajlı burslarla kayıt yapmak isteyenler hafta içi her gün 08.00 - 18.00 ve cumartesi günleri de 09.00 – 17.00 arası Yeşilova Kampüs binasında kayıt yaptırma imkanına sahipler.