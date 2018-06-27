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30 dakikada bir Kandıra plajlarına otobüs var!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Park ile tatilcilerin Kandıra sahillerindeki plajlara aktarmasız olarak ulaşımını sağlıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş’nin, Kandıra Sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için 2016 yılında açtığı iki yeni otobüs hattı bu yaz da tatilcileri taşımaya hazırlanıyor. Yaz aylarında Kocaeli ve komşu illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci sahillerine ulaşımı rahatlatmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park A.Ş’nin açtığı 800K ve 800C hatlı otobüsler 29 Haziran’dan itibaren tatilcileri taşımaya başlıyor.

ULAŞIM PARK SAHİLLERE ULAŞTIRIYOR

Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayraklı Kandıra Cebeci ve Kerpe gibi plajlarında yaz aylarında denize girecek Kocaelililere A kalite hizmet veriyor. Vatandaşlar için her türlü imkânın sağlandığı sahillerde aileler gönül rahatlığı ile tatil yapma fırsatı buluyor. Büyükşehir, Ulaşım Park A.Ş ile tatilcilerin sahillere ulaşımlarını kolaylaştırmak için hizmete sunduğu hatlar 29 Haziran’da yolcu taşımaya başlıyor. 800K ve 800C hatlı otobüsler Körfez ilçesinden yolcu almaya başlayarak her gün Kandıra sahillerine vatandaşları konforlu ve güvenli şekilde ulaştıracak.

800-C KUMCAĞIZ, KEFKEN, CEBECİ’YE GİDECEK

29 Haziran Cuma günü seferlerine başlayarak, Kandıra sahillerine ulaşımı sağlayacak hatlardan 800 C, Körfez, Derince, İzmit, İzmit Otogar, Kefken ve Cebeci güzergâhında karşılıklı olarak 22 sefer yapacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise karşılıklı 34 sefer gerçekleştirilecek.

800-K KERPE’YE KADAR GİDECEK

Ulaşım Park A.Ş’nin 29 Haziran’dan itibaren başlayacak olan 800 K hattı ise Körfez, Derince, İzmit, Kerpe güzergâhında vatandaşlara hizmet verecek. Hafta içi karşılıklı olarak 22 sefer gerçekleştirecek olan 800K hattı, Cumartesi ve Pazar günleri karşılıklı olarak 34 sefer gerçekleştirecek. Yoğun talep gören 800K ve 800C No’lu hatların sefer saatleri yeniden düzenlenerek 29 Haziran 2018 Cuma günü itibariyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

30 DAKİKADA BİR

Kandıra sahillerine ulaşım sağlayacak olan araçların seferleri sabah ve akşam yoğun saatlerde 30 dakikada bir olacak şekilde düzenleniyor. Ayrıca hafta içi çalışan vatandaşlar için de saat 06.00’da Cebeci kalkışlı Cebeci – Kefken – Kumcağız – Kerpe – İzmit – Derince – Körfez güzergahına ek sefer konuldu. Hatlar ve diğer konularda ayrıntılı bilgi almak ve yeni çalışma saatlerini öğrenmek için www.kocaeli.bel.tr ve

Bugün 13:38 TSİ - Gündem

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