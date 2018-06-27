MHP'de o isim görevden alındı!

MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı duyurulan Sefer Aycan, kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapamayacağını söyledi.
"BANA ULAŞMADI"
MHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve pazar günü birinci sıra adayı olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş milletvekili seçilen Sefer Aycan, bu sabah MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Aycan, kendisine telefonla ulaşan gazetecilere yorum yapmaktan kaçındı. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gittiğini ifade eden Aycan, genel başkan yardımcılığı görevinden alındığına ilişkin kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapmayacağını belirtti.
"BİZ NE DERSEK O OLACAKTIR"
Aycan, partisinin büyük başarı göstererek çıkardığı 49 milletvekili ile kilit konuma ulaştığını belirterek, "Bundan sonra Mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. MHP Genel Başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu böyle bilinsin" sözleriyle seçim sonuçlarını yorumlamıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Korkusuz Demokrat - Bu ülkede doğruyu konuşanları hemen yiyorlar devler,bunu da vatanı korumak için yapıyorlar sözüm ona,gerçekleri söyleyen Yiğit, yürekli ve gerçek vatanseverlere sahip çıkabilmesi becerdiğimizde ülkemizin gerçek demokrasiye kavuşacağı dan kimsenin kuşkusu olmasın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.