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MHP'de o isim görevden alındı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, görevinden alındı.

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MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı duyurulan Sefer Aycan, kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapamayacağını söyledi.

"BANA ULAŞMADI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve pazar günü birinci sıra adayı olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş milletvekili seçilen Sefer Aycan, bu sabah MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Aycan, kendisine telefonla ulaşan gazetecilere yorum yapmaktan kaçındı. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gittiğini ifade eden Aycan, genel başkan yardımcılığı görevinden alındığına ilişkin kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapmayacağını belirtti.

"BİZ NE DERSEK O OLACAKTIR"

Aycan, partisinin büyük başarı göstererek çıkardığı 49 milletvekili ile kilit konuma ulaştığını belirterek, "Bundan sonra Mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. MHP Genel Başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu böyle bilinsin" sözleriyle seçim sonuçlarını yorumlamıştı.

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Yorumlar

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Korkusuz Demokrat - Bu ülkede doğruyu konuşanları hemen yiyorlar devler,bunu da vatanı korumak için yapıyorlar sözüm ona,gerçekleri söyleyen Yiğit, yürekli ve gerçek vatanseverlere sahip çıkabilmesi becerdiğimizde ülkemizin gerçek demokrasiye kavuşacağı dan kimsenin kuşkusu olmasın

Yanıtla . 0Beğen 27 Haziran 13:52

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