Kocaelispor'un eski tribün liderlerinden Özgür Taşkıran 2017 yılının Aralık ayında üzerinde silah bulundurma suçundan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Taşkıran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Taşkıran, silah bulundurma suçundan aldığı hapis cezası paraya çevrilerek ve cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak beraat etti.
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Kocaelispor'un eski tribün lideri Özgür Taşkıran, beraat etti
Kocaelispor'un eski tribün liderlerinden Özgür Taşkıran geçtiğimiz yıl Aralık ayında glock marka silah bulundurma suçundan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz