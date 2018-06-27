Gölcükspor, Yıldız’ı kaptı!

Bursaspor U-21 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Gökhan Berkay Yıldız, Kırmızı Siyahlılarla 2 yıllığına anlaştı. 1997 doğumlu futbolcu geride bıraktığımız sezon U-21 Süper Ligi’nde 21 maça çıktı ve 1 gol attı. Berkay, Hamza Hamzaoğlu döneminde Bursaspor A takımında süre de bulurken, son iki yılda 4 kez kırmızı kart gördü.