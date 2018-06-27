Bursaspor U-21 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Gökhan Berkay Yıldız, Kırmızı Siyahlılarla 2 yıllığına anlaştı. 1997 doğumlu futbolcu geride bıraktığımız sezon U-21 Süper Ligi’nde 21 maça çıktı ve 1 gol attı. Berkay, Hamza Hamzaoğlu döneminde Bursaspor A takımında süre de bulurken, son iki yılda 4 kez kırmızı kart gördü.
Bugün 13:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
Gölcükspor, Yıldız’ı kaptı!
3. Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor ilk dış transferini gerçekleştirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:54 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz