Kocaeli Basket U-13’ün affı yok!

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen seremonide şampiyon olan Kocaeli Basket Spor Kulübü, ikinci olan Gölcük Basketbol Spor Kulübü ve üçüncü olan Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nün ödüllerini ilimizin basketboldaki duayen isimlerinden, Basketbol Teknik Komiseri Hayri Volkan’dan aldı.

VOLKAN: O GÜNLERİ ÇOK ÖZLÜYORUZ

Volkan açıklamasında “Uzun yıllar boyunca Kocaeli ve ülke basketboluna hizmetlerimiz oldu. Kocaeli’nin basketbolda tıklım tıklım dolu tribünler önünde basketbol maçları oynadığına şahit olduk. Bir süredir bu duygudan uzak kaldık. İnsan o günleri çok çok özlüyor. Ancak şu görülüyor ki basketbol alt yapımız sağlam temeller üzerine kuruluyor. Basketbol İl Temsilcimiz, sevgili Cengiz Kahraman hocamızın katkılarını yadsımamamız lazım. Kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve sporcu velilerimize zorlu yolculuklarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ U-13 KIZLAR BASKETBOL LİGİ’NDE DERECEYE GİREN KULÜPLER

1.Kocaeli Basket

2.Gölcük Basketbol

3.Kocaeli GHSK