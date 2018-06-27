Kocaeli Körfezspor’a Deniz Kolgu hoca oluyor

Kocaelispor’un eski futbolcularından Önder Deniz Kolgu ile her konuda anlaşıldı ve iş sadece imzaya kaldı.

TEMMUZ’UN İKİNCİ HAFTASI TOP BAŞI

Transfer yasağını kaldırmak üzere olan Körfez ekibinde futbolculardan Raif Uzuner, Sergen Şenses ve Yahya Kemal Baki uzun süreden beri alacaklarını alamadığı için serbest kaldı. Dış transfer çalışmalarının devam ettiği takımın kısa süre içinde toplanacağı ve en geç Temmuz’un ikinci haftası itibari ile çalışmalara başlayacağı öğrenildi.