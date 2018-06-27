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Kocaeli’nin atletizmdeki yüz akı: Dares!

Türk Atletizmin de saygın bir yer edinen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü son aylarda adını sıkça duyurdu.

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Özellikle Dünya’nın takip ettiği Mehmet Çelik ile fark yaratan Yeşil-Lacivertliler, bu sporcuyla Salon Türkiye rekorunu 1.53.93’ten başlayarak bir ay içinde 3 defa kırdı ve 1.51.72’ye kadar çekti. Fas’ta düzenlenen Liseler Olimpiyatı’nda 800 metrede 1.50.63 derecesiyle koşarak Dünya şampiyonu olan Darıcalı atlet Mehmet Çelik aynı zamanda Liseler kategorisinde 800 metre rekorunu da egale etti.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Bosna Hersek’te Yıldız açık pist rekorunu kıran ve bu derecesiyle Dünya Gençler barajını geçen Çelik, geçen haftada da Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Mehmet Çelik, 3-8 Temmuz tarihleri arasında Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda, 10-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası’nda ise 800 metrede ülkemizi temsil edecek.

KÜRSÜDEN İNMİYOR

İsim yapan diğer bir atletimiz Sezgin Çelik ise, 5 Mayıs’ta Mersin’de yapılan 10 bin metre Türkiye Şampiyonası’nda 29.33’lük derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu, 13 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenen uluslararası 10 km yol koşusunda ise birinciliği elde etti. Sezgin Çelik’in kariyerinde İtalya’da yapılan U23 Akdeniz Şampiyonası’nda elde ettiği üçüncülük de bulunuyor.

Bugün 13:58 TSİ - Spor

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