Körfez’de top başı 9 Temmuz’da

Yeni sezonda Körfez Sportif AŞ adı ile mücadele edecek olan Kırmızı Beyazlılar sezonu 9 Temmuz’da açacak. Teknik adam olarak Kocaelispor’un da eski futbolcularından Deniz Kolgu ile büyük ölçüde anlaşan Körfez ekibi, Alpaslan Türkeş Stadı’nda yaklaşık 2 hafta çalışacak. Körfezspor’un sezon öncesi kampı Afyon ya da Bolu’da olacak. Transferi açma aşamasında sona gelen Kırmızı Beyazlılar dış transferde de acele etmeden çalışmalarına devam edecek. Öte yandan Körfezspor 16 Temmuz’da düzenleyeceği basın toplantısında hem soruları yanıtlayacak hem de logo lansmanı yapacak.