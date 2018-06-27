Mevlüt Salla: Daha dabüyüyeceğiz

Salla “Bu yıl toplamda 8 şampiyonluk elde ettik. U-15 erkek takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Kulüpler bazında Türkiye şampiyonluğu yaşayan İzmit’ten daha önce kaç takım çıktı çok hatırlamıyorum. Diğer yaş gruplarında Türkiye finalleri ve yarı finalleri görmeye alıştık. Bu yükselişimiz sürecektir. Tabii ki çok kolay bir süreç değil. Ancak teknik ekibimiz son derece kalifiye isimlerden oluşuyor. Alt yapımızın temeli iyice oturdu. Amacımız A takım düzeyinde kız ve erkeklerde bu şehrin çocukları ile mücadele etmek. Kocaeli Basket Spor Kulübü olarak şehrimize yakışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.