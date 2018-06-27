Salla “Bu yıl toplamda 8 şampiyonluk elde ettik. U-15 erkek takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Kulüpler bazında Türkiye şampiyonluğu yaşayan İzmit’ten daha önce kaç takım çıktı çok hatırlamıyorum. Diğer yaş gruplarında Türkiye finalleri ve yarı finalleri görmeye alıştık. Bu yükselişimiz sürecektir. Tabii ki çok kolay bir süreç değil. Ancak teknik ekibimiz son derece kalifiye isimlerden oluşuyor. Alt yapımızın temeli iyice oturdu. Amacımız A takım düzeyinde kız ve erkeklerde bu şehrin çocukları ile mücadele etmek. Kocaeli Basket Spor Kulübü olarak şehrimize yakışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Mevlüt Salla: Daha dabüyüyeceğiz
Kupa canavarı, İzmit’in gururu Kocaeli Basket Spor Kulübü’nde Başkan Mevlüt Salla daha da büyüyeceklerini ve Kocaeli’ye örnek olmaya devam edeceklerini belirtti.
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Bugün 14:01 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz