Nebil Uzun’un haklı gururu!

Başarılı bir sezonu daha bıraktıkları için gururlu olduğunu ifade eden genç başkan şu ifadelere yer verdi: Bir sezonu daha alnımızın akıyla geride bıraktık. U-11,12,13,14,15,17 ve U-19 kategorilerinde şampiyonluk, U-16’da ikinci, A Takım seviyesinde de Süper Amatör Play-Off oynayarak tüm yaş gruplarında 4 yıldır Kocaeli’ninzirvesinde yer almanın haklı gururunu yaşadık.

İYİ Kİ BİRLİKTEYİM

Tüm yaş gruplarında sezon başından bugüne görev alan tüm teknik ekibe, yönetim kurulu arkadaşlarıma, bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan velilerimize, yaptığımız çalışmaları kamuoyuna aktaran basın mensubu arkadaşlarımıza, her zaman bizleri motive eden spor camiasındaki dostlarımıza ve bu başarıdaki en büyük pay sahibi sporcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederim. İyiki böyle bir ekip ile birlikteyim.