Vedat Özgünhan: Çocuklarımızasporu sevdireceğiz!

Vedat Özgünhan, sahibi olduğu Özgünhan Restoran’daki basın toplantısında şu ifadelere yer verdi: “Her ilden bir sporcu çıkmaz mı, özellikle de Kocaeli’den?” diye düşünerek Marmara Gençlik ve Spor Kulübü’nü kurduk. Ülkemizde yabancı futbolcular üzerinden prim yapılıyor. Türkiye’deki futbolcular ve aileler bu sporun getirisinden doğru düzgün faydalanamıyor. Türk futbolcusuna ve Türk sporcusuna katkı sunmak için buradayız.

MEZİYETE GÖRE TEKNİK EĞİTİM

Son derece donanımlı ekibimiz ile birlikte güzel bir sinerji oluşturduk. Önümüzdeki sezon 11,12,13,14 ve 15 yaş grupları ile liglerde mücadele etmek istiyoruz. Her yaş grubumuzda farklı ve çok deneyimli hocalarımız var. Ben tek antrenörün tüm yaş gruplarını çalıştırmasına karşıyım. Sporcu ile antrenörü et ve tırnak gibi olmalı, ne kadar çok bire bir iletişim, karşılığında o kadar kısa sürede başarı getirir. Bizdeki diğer bir konu da, futbolcunun meziyetlerine göre teknik eğitim alması. Bu da önemsediğimiz bir husus.

NE YAZIK Kİ KAYBEDİYORUZ

Amatör ruhumuzu kaybetmeden, maddi bir beklenti gözetmeden çocuklarımızı kazanmak istiyoruz. Herkes şunun farkında ki çok güzel bir gençliğimiz var. Bu yapıyı korumak ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Ne yazık ki çocuklarımız artık sporla uğraşmıyor. Temel amaçlarımızdan birisi çocuklarımızı spora yönlendirmek olacak.10-11 yaşlarında ayakları kırılmaya başlayan bir futbolcu 15-16 yaşına geldiğinde bir düzeye erişemediyse o futbolcu kayboluyor. Biz daha küçük, 6-7 gibi yaşlarda çocuklarımızı futbola adapte etmeye gayret edeceğiz.

YURT DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ OLACAK

Kocaeli’de iyi bir futbolcu potansiyeli olduğunu biliyoruz.Teknik ekibimizdeki kardeşlerimiz de şehre, bölgeye son derece hakim. Zaten onların enerjisi ve isteği benim bu kulübü kurmamı sağladı.Marmara Gençlik ve Spor Kulübü olarak yurt dışı etkinliklerimiz de olacak. Yönetimimizdeki bazı arkadaşlarımızın yurt dışı bağlantıları ile bunu da gerçekleştirmek, sporcularımıza vizyon ve tecrübe kazandırmak için de mücadele edeceğiz. Yurt dışından da çocuklarımızı şehrimizde misafir etmek istiyoruz.