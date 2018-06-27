Şota ve Arçil Kullar’a hayran kaldı

Trabzonspor ve Ajax’ın bir zamanlardaki ünlü futbolcuları Gürcü ikizler Şota ve Arçil, Kullar Spor Tesisleri’ne geldi. Kullar spor tesislerinde antrenman yapan ikili, çevredekilerle de sohbet etme imkanı buldu

GÜRCÜ TAKIMI KARTEPE’DE KAMPTA…

Gürcistan liglerinde oynayan bir takımı çalıştıran ikizler, Kartepe’yi kamp yeri olarak seçerken, idman sahası olarak da Kullar’ın mükemmel tesislerini kullanıyor. Fahri Altıntaş ve Aylan Özkar tarafından ağırlanan ikili, bir anda çevresinde sevgi yumağı buldu. Arçil ve Şota, Kullar tesislerini överken, kendilerine bu imkanı sunan yönetime de teşekkür etti ve Kullar halkını selamladı.