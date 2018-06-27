Güneşspor’da Ali Şentürk damgası

Bu kulüpte neredeyse 20 yılı aşan süredir görev alan Ali Şentürk ise, adeta kulübüyle özdeşleşti. Başarılarda arka planda duran ve basın sektöründen gelen Ali Şentürk, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Son olarak Güneşspor U 11 takımı, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynadığı maçını kazanarak 2017 / 18 Sezonu’nun 7. Şampiyonluk kupasını kulübün müzesine kazandırırken, Şentürk “Futbol İl Temsilcimiz Mithat Ağa’nın verdiği şampiyonluk kupasıyla yine çok mutlu olduk. Müzede yer kalmadı” diyerek sevincini paylaştı. Şentürk “Şampiyonlukta emeği geçen başta sporcularımız, teknik ekibimize, her zaman yanımızda olan velilerimize ve yönetimimize teşekkür ederiz” dedi.