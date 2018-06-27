Bilyoner.com Süper Lig Kocaeli’mize hayırlı olsun!

Gazetemizde daha önce de yayınladığımız gibi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde Play-Off’ta yenilerek ikinci senesinde ligi üçüncü sırada bitiren İzmit Belediye Basketbol takımı, Süper Lig’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin ligden çekilmesinin kesinleşmesinden sonra, Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi’ne davet ediliyor. Konuyla ilgili sevincini dile getiren İzmit Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Erdoğan Şentürk, “Özellikle 2 sene içinde, öncelikle Federasyon Kupası’nı kazanmanın, sonrasında Süper Lig’e çıkmanın gururunu yaşayan, ama en önemlisi Kocaeli'ne basketbolu yeniden getirmenin onurunu yaşayan biriyim. Çıktığımız bu yolda benimle birlikte olan ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarmak bizim işimiz” dedi.