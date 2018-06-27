Bir anlar Süper lig’in efsane futbolcularından olan Fevzi Açıkgöz, sahibi olduğu Huzur Çim halı Tesislerinde hem eski günlerini yâd ediyor ve hem de eski dostlarıyla bol bol futbol oynuyor. Ustaların hünerlerini sergilediği maçlar adeta nefes kesiyor. Önceki gün de Güven Perçem, Nevzat İlter, Akif Arslan, Ulvi Yılmaz Çavuşoğlu, Şaban Sivil, Ökkeş Ükkaşe Sayan, İlyas Çakır ve Fatih Kurtoglu adeta döktürdüler ve müthiş bir mücadeleye imza attılar.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Yuvacık’ta ‘Huzur’lu futbol
Bir anlar Süper lig’in efsane futbolcularından olan Fevzi Açıkgöz, sahibi olduğu Huzur Çim halı Tesislerinde hem eski günlerini yâd ediyor ve hem de eski dostlarıyla bol bol futbol oynuyor.
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Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz