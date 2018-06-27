Yuvacık’ta ‘Huzur’lu futbol

Bir anlar Süper lig’in efsane futbolcularından olan Fevzi Açıkgöz, sahibi olduğu Huzur Çim halı Tesislerinde hem eski günlerini yâd ediyor ve hem de eski dostlarıyla bol bol futbol oynuyor. Ustaların hünerlerini sergilediği maçlar adeta nefes kesiyor. Önceki gün de Güven Perçem, Nevzat İlter, Akif Arslan, Ulvi Yılmaz Çavuşoğlu, Şaban Sivil, Ökkeş Ükkaşe Sayan, İlyas Çakır ve Fatih Kurtoglu adeta döktürdüler ve müthiş bir mücadeleye imza attılar.