Sırrıpaşa FK’da durum değerlendirmesi

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Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi takımlarından Sırrıpaşa FK, yeni sezon öncesinde durum değerlendirmesi yaptı. Kulübün sevilen başkanı Özgür Köse, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla beraber sık sık bir araya gelerek, transferleri ve yeni sezon hedeflerini belirliyor.