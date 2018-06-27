Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi takımlarından Sırrıpaşa FK, yeni sezon öncesinde durum değerlendirmesi yaptı. Kulübün sevilen başkanı Özgür Köse, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla beraber sık sık bir araya gelerek, transferleri ve yeni sezon hedeflerini belirliyor.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Sırrıpaşa FK’da durum değerlendirmesi
Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi takımlarından Sırrıpaşa FK, yeni sezon öncesinde durum değerlendirmesi yaptı.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz