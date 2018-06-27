Körfez Esentepe Stadı’nın zemin çalışmaları devam ediyor. Kent çevresindeki Derbent, Esentepe gibi statlarda çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayli yıpranan zeminleri onarıyor. Kulüpler de teşekkürlerini iletiyor. Bu arada Dilovası’nın da bakım kapsamına alınması, ilçeye sevinç yarattı.
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
Esentepe Stadı’na makyaj yapılıyor
Körfez Esentepe Stadı’nın zemin çalışmaları devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:17 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz