Esentepe Stadı’na makyaj yapılıyor

Körfez Esentepe Stadı’nın zemin çalışmaları devam ediyor. Kent çevresindeki Derbent, Esentepe gibi statlarda çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayli yıpranan zeminleri onarıyor. Kulüpler de teşekkürlerini iletiyor. Bu arada Dilovası’nın da bakım kapsamına alınması, ilçeye sevinç yarattı.