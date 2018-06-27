Kocaelispor alt yapısından yetişen ve Kocaelispor başta olmak üzere Kağıtspor ve bir çok kulüpte profesyonel olarak forma giyen Sinan Uğur (B.Sinan), Kuşadası’nda kızıyla beraber tatil yaptı. Seren Uğur 25 yaşında ve halen Kuşadası’nda Pamuk Bakım Merkezi’nde personel şefi olarak çalışıyor.
Bugün 14:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:20 TSİ )
Sinan Uğur’un Kuşadası sefası
Kocaelispor alt yapısından yetişen ve Kocaelispor başta olmak üzere Kağıtspor ve bir çok kulüpte profesyonel olarak forma giyen Sinan Uğur, Kuşadası’nda kızıyla beraber tatil yaptı.
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Bugün 14:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz