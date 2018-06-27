Sinan Uğur’un Kuşadası sefası

Kocaelispor alt yapısından yetişen ve Kocaelispor başta olmak üzere Kağıtspor ve bir çok kulüpte profesyonel olarak forma giyen Sinan Uğur (B.Sinan), Kuşadası’nda kızıyla beraber tatil yaptı. Seren Uğur 25 yaşında ve halen Kuşadası’nda Pamuk Bakım Merkezi’nde personel şefi olarak çalışıyor.