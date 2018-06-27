Güneşspor U11 takımının şampiyonluğu sonrasında, saha içerisinde çocuklarıyla şampiyonluğu kutlayan Hamdi ve Nurcan Yılmaz ile Aşır Öztürk ve ailesi, mutluluğa ortak oldu. Hamdi Yılmaz açıklamasında “Dostlarla paylaşılınca böyle güzel anlar başka bir anlamlı oluyor. Her zaman yanımızda olan Öztürk ailesine teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 14:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:21 TSİ )
Yılmaz ve Öztürk’lerin kupa mutluluğu…
Futbol okulları sayesinde aileler de kaynaşıyor ve farklı bir aile oluşturuyor.
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Bugün 14:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz