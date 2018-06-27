Yılmaz ve Öztürk’lerin kupa mutluluğu…

Güneşspor U11 takımının şampiyonluğu sonrasında, saha içerisinde çocuklarıyla şampiyonluğu kutlayan Hamdi ve Nurcan Yılmaz ile Aşır Öztürk ve ailesi, mutluluğa ortak oldu. Hamdi Yılmaz açıklamasında “Dostlarla paylaşılınca böyle güzel anlar başka bir anlamlı oluyor. Her zaman yanımızda olan Öztürk ailesine teşekkür ederiz” dedi.