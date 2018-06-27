15 maçta 15 galibiyet alan Faruk Sarman’ın talebeleri, gazetemiz baskıya girerken dün akyam 16’ncı maçına yine galibiyet parolasıyla çıkıyordu ve şampiyonluk hazırlığı yapıyordu. Faruk Sarman açıklamasında “U-11 Ligi’nde oynadığımız 15 maçı da kazanan takımımı can-ı yürekten kutluyorum. Hepsini alınlarından öpüyorum. Şimdi son maçımız kaldı. Bu sezon inşallah ikinci şampiyonluk kupamızı da alacağız” dedi.
Bugün 14:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
Yahyakaptan rekora koşuyor: 15’te 15
Yanyakaptanspor, Kocaeli U11 Futbol Ligi’nde adeta rekora koşuyor.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz