Yahyakaptan rekora koşuyor: 15’te 15

15 maçta 15 galibiyet alan Faruk Sarman’ın talebeleri, gazetemiz baskıya girerken dün akyam 16’ncı maçına yine galibiyet parolasıyla çıkıyordu ve şampiyonluk hazırlığı yapıyordu. Faruk Sarman açıklamasında “U-11 Ligi’nde oynadığımız 15 maçı da kazanan takımımı can-ı yürekten kutluyorum. Hepsini alınlarından öpüyorum. Şimdi son maçımız kaldı. Bu sezon inşallah ikinci şampiyonluk kupamızı da alacağız” dedi.