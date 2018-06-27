Soso’dan sevdiklerine selam var!

Kentimizde üç sezon futbol oynayan ve özellikle Balabanspor forması altında alkışlanan Gürcü futbolcu Soso Chikaidze, eşi Ekaterine Jamarishvili ile birlikte kentimize selam gönderdi. UEFA CKuphası7na da oynama başarısı gösteren Soso, spor yaşantısını antrenör olarak sürdürüyor. Mükemmel Türkçesiyle de takdir toplayan Soso, en kısa zamanda ziyarete geleceğini belirtti.