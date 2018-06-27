Kentimizde üç sezon futbol oynayan ve özellikle Balabanspor forması altında alkışlanan Gürcü futbolcu Soso Chikaidze, eşi Ekaterine Jamarishvili ile birlikte kentimize selam gönderdi. UEFA CKuphası7na da oynama başarısı gösteren Soso, spor yaşantısını antrenör olarak sürdürüyor. Mükemmel Türkçesiyle de takdir toplayan Soso, en kısa zamanda ziyarete geleceğini belirtti.
Bugün 14:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:25 TSİ )
Soso’dan sevdiklerine selam var!
Kentimizde üç sezon futbol oynayan ve özellikle Balabanspor forması altında alkışlanan Gürcü futbolcu Soso Chikaidze, eşi Ekaterine Jamarishvili ile birlikte kentimize selam gönderdi.
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Bugün 14:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz