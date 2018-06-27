Gecikme… Cuma son gün… Tabiat Ana seni bekliyor!

Spora ve sağlıklı yaşama önem verenler, Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde doğa yürüyüşlerine başlıyor. 52 Parkurda gerçekleşecek doğa yürüyüşlerinin ilki, 1 Temmuz Pazar günü Gölcük Nüzhetiye Şelalesi Parkuru’nda yapılacak. Yaz boyunca devam edecek olan ücretsiz doğa yürüyüşlerine katılım için başvurular, 29 Haziran Cuma günü sona erecek. Ayrıntılı bilgi ve başvurular için Çağrı Merkezi 444 11 41 ve 0 262 331 66 11 numaralı hatlar kullanılabiliyor.

45 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE 52 PARKUR

Temiz hava ve sağlıklı bir yaşam için gerçekleşen doğa yürüyüşleri 2 haftada bir, Kocaeli’nin farklı yerlerinde bulunan 52 parkurlarda yapılacak. 45 kişilik gruplar halinde yapılacak olan doğa yürüyüşlerinin ilki, Gölcük’te bulunan 5 km. uzunluğa sahip Nüzhetiye Şelalesi Parkuru’nda gerçekleşecek. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedileceği doğa yürüyüşleri 4 mevsim devam edecek. 52 parkurda toplam bin 500 km’lik yürüyüş yapacak olan vatandaşlar, temiz bir hava teneffüs edip doğayla iç içe olacak. Yürüyüşler öncesinde katılımcılara Kumanya (sandviç, meyve suyu, su vb.) ikram edilecek.