Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:35 TSİ )

Gecikme… Cuma son gün… Tabiat Ana seni bekliyor!

Yaz dönemi 52 parkurda düzenlenecek Doğa Yürüyüşleri için başvurular 29 Haziran Cuma günü sona eriyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Spora ve sağlıklı yaşama önem verenler, Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde doğa yürüyüşlerine başlıyor. 52 Parkurda gerçekleşecek doğa yürüyüşlerinin ilki, 1 Temmuz Pazar günü Gölcük Nüzhetiye Şelalesi Parkuru’nda yapılacak. Yaz boyunca devam edecek olan ücretsiz doğa yürüyüşlerine katılım için başvurular, 29 Haziran Cuma günü sona erecek. Ayrıntılı bilgi ve başvurular için Çağrı Merkezi 444 11 41 ve 0 262 331 66 11 numaralı hatlar kullanılabiliyor. 

45 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE 52 PARKUR

Temiz hava ve sağlıklı bir yaşam için gerçekleşen doğa yürüyüşleri 2 haftada bir, Kocaeli’nin farklı yerlerinde bulunan 52 parkurlarda yapılacak. 45 kişilik gruplar halinde yapılacak olan doğa yürüyüşlerinin ilki, Gölcük’te bulunan 5 km. uzunluğa sahip Nüzhetiye Şelalesi Parkuru’nda gerçekleşecek. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedileceği doğa yürüyüşleri 4 mevsim devam edecek. 52 parkurda toplam bin 500 km’lik yürüyüş yapacak olan vatandaşlar, temiz bir hava teneffüs edip doğayla iç içe olacak. Yürüyüşler öncesinde katılımcılara Kumanya (sandviç, meyve suyu, su vb.) ikram edilecek.

Bugün 14:31 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Şota ve Arçil Kullar’a hayran kaldı mask
Şota ve Arçil Kullar’a hayran kaldı
Darıca, hep karavana! mask
Darıca, hep karavana!
Sinan Uğur’un Kuşadası sefası mask
Sinan Uğur’un Kuşadası sefası
Mevlüt Salla: Daha dabüyüyeceğiz mask
Mevlüt Salla: Daha dabüyüyeceğiz
Soso’dan sevdiklerine selam var! mask
Soso’dan sevdiklerine selam var!
Güneşspor’da Ali Şentürk damgası mask
Güneşspor’da Ali Şentürk damgası
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili

GALERİ

Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL