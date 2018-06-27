Harun Çağman Çubuklu Bala’da

25 yıllık birikimlerini Çubuklu Balaspor’da sahaya yansıtmak istediğini söyleyen Çağman, hedeflerini de belirledi. Çağman’ın açılaması şöyle: “25 yıllık futbol hayatımdaki bilgi ve birikimlerimi, artık teknik adam olarak sporcu kardeşlerime aktarma zamanı gelmiştir. İlk teknik adamlık deneyimimi büyük Çubuklu Bala Spor camiasını, sonuna kadar hak ettiği Kocaeli süper Amatör Futbol Ligi’ne taşımak için yola çıktım. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.