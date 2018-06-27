25 yıllık birikimlerini Çubuklu Balaspor’da sahaya yansıtmak istediğini söyleyen Çağman, hedeflerini de belirledi. Çağman’ın açılaması şöyle: “25 yıllık futbol hayatımdaki bilgi ve birikimlerimi, artık teknik adam olarak sporcu kardeşlerime aktarma zamanı gelmiştir. İlk teknik adamlık deneyimimi büyük Çubuklu Bala Spor camiasını, sonuna kadar hak ettiği Kocaeli süper Amatör Futbol Ligi’ne taşımak için yola çıktım. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.
Bugün 14:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
Harun Çağman Çubuklu Bala’da
Futbolumuzun tanınan isimlerinden Harun Çağman, spor yaşantısını antrenör olarak devam ettiriyor.
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Bugün 14:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz