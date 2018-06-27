Judocularımız Avrupa’da…

Kentikizin başarılı judocuları, ülkemizi uluslar arası arenada temsil etmeye devam ediyor. Birçok müsabakalarda ülkemize madalyalar kazandıran şampiyon sporculardan yedisi, son olarak Bosna Hersek’e gidecek. Mavi Beyazlı Ümit Judoculardan 50 Kiloda Emirhan Karahan ve Muhammet Ali Demirel, 66 Kiloda Umalt Demirel,+90 Kiloda Ömer Kemal Aydın, 40 Kiloda Müberra Güneş, 44 Kiloda Merve Azak ve 48 kiloda Buket Nur Karabulut, milli takımı temsilen Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak. Başarılı Judocuların bu zorlu şampiyonada da derece elde etmesi bekleniyor.