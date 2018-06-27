Kentikizin başarılı judocuları, ülkemizi uluslar arası arenada temsil etmeye devam ediyor. Birçok müsabakalarda ülkemize madalyalar kazandıran şampiyon sporculardan yedisi, son olarak Bosna Hersek’e gidecek. Mavi Beyazlı Ümit Judoculardan 50 Kiloda Emirhan Karahan ve Muhammet Ali Demirel, 66 Kiloda Umalt Demirel,+90 Kiloda Ömer Kemal Aydın, 40 Kiloda Müberra Güneş, 44 Kiloda Merve Azak ve 48 kiloda Buket Nur Karabulut, milli takımı temsilen Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak. Başarılı Judocuların bu zorlu şampiyonada da derece elde etmesi bekleniyor.
Bugün 14:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Judocularımız Avrupa’da…
Ümit judocularımız, 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için yola çıktı.
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Bugün 14:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz