Gebze yine NİKE giyecek

16 Temmuz’da sahaya inecek olan Gebzespor’un yeni sezonda kullanacağı spor malzeme markası belli oldu. Mor-Beyazlı 3.Lig ekibimiz, geçen sezon olduğu yeni sezonda da Dünya’nın en büyük spor malzemesi üreticilerinden Nike’yi tercih etti. Gebze’de Nike ürünleri temin eden bir spor mağazasıyla anlaşan Gebzespor bir süre sonra yeni malzemelerine kavuşacak. Öte yandan yeni sezonda giyilecek olan formalarda Gebzespor’a özel tasarlanacak.