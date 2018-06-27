16 Temmuz’da sahaya inecek olan Gebzespor’un yeni sezonda kullanacağı spor malzeme markası belli oldu. Mor-Beyazlı 3.Lig ekibimiz, geçen sezon olduğu yeni sezonda da Dünya’nın en büyük spor malzemesi üreticilerinden Nike’yi tercih etti. Gebze’de Nike ürünleri temin eden bir spor mağazasıyla anlaşan Gebzespor bir süre sonra yeni malzemelerine kavuşacak. Öte yandan yeni sezonda giyilecek olan formalarda Gebzespor’a özel tasarlanacak.
Bugün 14:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Gebze yine NİKE giyecek
16 Temmuz’da sahaya inecek olan Gebzespor’un yeni sezonda kullanacağı spor malzeme markası belli oldu.
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Bugün 14:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz