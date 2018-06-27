Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında BAL temsilcimiz Çayırovaspor’un forması giyen Ekrem Aydoğmuş, eski takımına rakip olabilir. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, Çayırovaspor’un yeni sezondaki muhtemel rakiplerinden Küçükyalı Yelkenspor ile anlaşmaya vardı. Çayırova’ya Kartal Bulvarspor’dan gelen Ekrem, yeşil-siyahlı forma altında 12 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.
Bugün 14:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:39 TSİ )
Çayırovalı Ekrem Küçükyalı Yelken’e
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında BAL temsilcimiz Çayırovaspor’un forması giyen Ekrem Aydoğmuş, eski takımına rakip olabilir.
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Bugün 14:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz