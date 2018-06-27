Çayırovalı Ekrem Küçükyalı Yelken’e

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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında BAL temsilcimiz Çayırovaspor’un forması giyen Ekrem Aydoğmuş, eski takımına rakip olabilir. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, Çayırovaspor’un yeni sezondaki muhtemel rakiplerinden Küçükyalı Yelkenspor ile anlaşmaya vardı. Çayırova’ya Kartal Bulvarspor’dan gelen Ekrem, yeşil-siyahlı forma altında 12 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.