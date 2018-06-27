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10 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

İzmit Topçular Mahallesinde bulunan bir evin bahçesindeki 10 metre derinliğinde kuyuya düşen yavu köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

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İzmit Topçular Mahallesi Arzu Sokak adresinde ikamet eden Hasan Oruncak, evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyudan gelen köpek sesi üzeeine bölgeye giderek kontrol etmek istedi. Kuyuya düşen köpeği kendi imkanları ile çıkartamayan Oruncak, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, katlanabilir merdiven ve köpek tutacağı ile indikleri kuyudaki köpeği yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kucağında evin önüne getirilen yavru köpeğin yaptığı sevinç gösterileri itfiaiye ekipleri ile ev sahiplerini güldürdü. Düştüğü 10 metrelik kuyudan şans eseri yara almadan kurtulan yavru köpek daha sonra doğaya salıverildi.

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Bugün 14:41 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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