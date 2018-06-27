CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın'ın Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde bir araya geldi. İnce, Karayalçın ve Öymen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.
Bugün 14:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:32 TSİ )
Muharrem İnce: Bir kişi dahi istifa etmesin
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.
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Bugün 14:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz