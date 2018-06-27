Dünya Kupası’nda Fernando Muslera rüzgarı

32 yaşındaki kaleci, turnuvadaki 32 takım arasında gol yemeyen tek kaleci konumunda bulunuyor. Son olarak D Grubu’nda Hırvatistan’ın İzlanda karşısında yediği golle Muslera, turnuvada gol yemeyen tek file bekçisi oldu. Son 16 turunda Portekiz ile eşleşen Uruguay'ın bu turda da en büyük kozlarından biri yine Muslera olacak.
Galatasaray'dan Muslera için 'Nazar boncuğu' paylaşımı
Galatasaray, Muslera’nın bu başarısını sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayarak kutladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca başarılı kalecinin performansı için ‘Nazar boncuğu’ fotoğrafı paylaştı. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig’deki Galatasaray’ın şampiyonluğunda da büyük katkıları olan Uruguaylı kaleci, 33 maçta 33 gol yemişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz