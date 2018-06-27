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Prometeon-Pirelli, kamyon kooperatifleriyle buluşuyor

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, 25 Haziran’da roadshow’a çıkt. İlimizde Arslanbey,Sumotaş ve Başiskele kamyon kooperatifleri ziyaret ediliyor.

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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, ağustos sonuna kadar devam edecek olan kamyon kooperatifleri roadshow’u için 25 Haziran’da yola çıktı. Prometeon TIR’ı “Her Koşulda Yanındayız” sloganı ile 30 ilde, 44 farklı kamyon kooperatifini ziyaret edecek. Roadshow’da lojistik sektöründe hizmet veren kaptanlar ile buluşulacak.

YÖNETİCİ VE İŞ ORTAKLARININ KATILIMIYLA

Günlük programın Prometeon Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı etkinlikler kapsamında kaptanlara optisyen eşliğinde göz muayenesinin yanı sıra etkinlik süresince 2 adet lastik alımına yelek kampanyası gerçekleşecek. Ayrıca kaptanlar lastikte hava basıncının önemi konusunda bilinçlendirilecek. Roadshow, Prometeon Türkiye satış yöneticilerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşecek.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞUYOR

Kocaeli’de Arslanbey, Sumotaş ve Başiskele Kamyon kooperatifleri ziyaret ediliyor. Prometeon-Pirelli Roadshow’un kamyoncular ile buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Prometeon Türkiye olarak, 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz kooperatif etkinliğinde bu yıl farklı olarak Prometeon TIR’ı ile yola çıkıyoruz. Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, onların yolculuklarında her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettirmek istiyoruz” dedi.

PROMOSYON ÜRÜNLER DAĞITILACAK

Şenocak, “Bu yıl ‘Her Koşulda Yanındayız’ diyerek roadshow’umuzu daha fazla ilde gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Etkinlikler kapsamında iş ortaklarımız da kooperatiflere özel yerel kampanyaları paylaşacaklar” dedi. Etkinlik alanında kaptanların yorgunluklarını unutacakları eğlenceli aktiviteler yanında katılımcılara kaptanların günlük işlerini yaparken ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli promosyon ürünleri de dağıtılacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL 33 KOOPERATİFLE BULUŞTU

Prometeon 2017’de Türkiye çapında üç ay boyunca 19 ilde 33 kooperatifte etkinlikler düzenlemişti. Prometeon Türkiye’nin geçtiğimiz yıl mayıs ayında başlayan buluşmaları kapsamında yaklaşık 7 bin kooperatif üyesine ulaşılmıştı. 

Bugün 14:50 TSİ - Ekonomi

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