Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:51 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:53 TSİ )

‘Bebek Dostu’ sağlık kuruluşları güçleniyor

Özel Cihan Hastanesi ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanı almaya hak kazanırken bu unvana sahip olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu unvanını aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ çalışmaları kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Özel Cihan Hastanesi ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanı almaya hak kazandı. Bebek Dostu unvanına sahip olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu unvanı aldı.

BELGE DAĞITIMI YAPILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce Alikahya yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen belge dağıtım ve tebrik programına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Başkanlar Op. Dr. Onursal Varlıklı ve Dr. Faruk Demirhan, Başhekimler Doç. Dr. Mustafa Güneş, Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, Op. Dr. Uğur Doğan, bebek dostu ünvanı almaya hak kazanan hastanelerin idareci ve çalışanları katılım sağladı.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ 1991 yılından bugüne Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde sürdürülmekte. Programın temel amacı; bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6’ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesi devam ettirilmesi. Bu şekilde tüm bebekler yaşama sağlıklı başlıyor.

Bugün 14:51 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Derince Araştırma’ya iki yeni hekim atandı mask
Derince Araştırma’ya iki yeni hekim atandı
‘Bebek Dostu’ sağlık kuruluşları güçleniyor mask
‘Bebek Dostu’ sağlık kuruluşları güçleniyor
“Bu denize ben girmem gireni de Allah korusun” mask
“Bu denize ben girmem gireni de Allah korusun”
Kocaeli’de sakıncalı plaj yok mask
Kocaeli’de sakıncalı plaj yok
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde su baskınlarını önleyecek çözüm! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde su baskınlarını önleyecek çözüm!
Sigarayı bırakana ikramiye! mask
Sigarayı bırakana ikramiye!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili

GALERİ

Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL