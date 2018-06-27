‘Bebek Dostu’ sağlık kuruluşları güçleniyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ çalışmaları kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Özel Cihan Hastanesi ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanı almaya hak kazandı. Bebek Dostu unvanına sahip olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu unvanı aldı.

BELGE DAĞITIMI YAPILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce Alikahya yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen belge dağıtım ve tebrik programına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Başkanlar Op. Dr. Onursal Varlıklı ve Dr. Faruk Demirhan, Başhekimler Doç. Dr. Mustafa Güneş, Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, Op. Dr. Uğur Doğan, bebek dostu ünvanı almaya hak kazanan hastanelerin idareci ve çalışanları katılım sağladı.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ 1991 yılından bugüne Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde sürdürülmekte. Programın temel amacı; bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6’ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesi devam ettirilmesi. Bu şekilde tüm bebekler yaşama sağlıklı başlıyor.