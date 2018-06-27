Kültür ve turizm işçilerinin İstanbul çıkartması

Hak- İş Sendikası’na bağlı Öz Büro-İş Sendikası; Edirne, Tekirdağ, İzmit, Yalova, Adapazarı ve İstanbul’da görev yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı işçileri, sendika yöneticileri öncülüğünde aileleri ile birlikte İstanbul’a gerçekleştirdikleri gezide, Topkapı Sarayı’nı gezerek muhteşem bir Boğaz turu gerçekleştirdi.

KATILIM YÜKSEKTİ

İlimizde de bu organizasyonu Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Öz Büro-İş Sendikası temsilcisi Ebru Yaşar Kırçiçek üstlendi. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte üyeler unutulmaz bir güne imza attı. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren üyeler moral buldu. İşçiler organizasyon için de yöneticilerine teşekkür etti.

AİLELERİYLE BİRLİKTE KATILDILAR

Türkiye genelinde ‘Kültür Turizm Şenliği’ni organize eden Öz-Büro-iş Sendikası Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Alper Gökçek, ‘Sosyal Sendikacılık’ anlayışıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sendika üyesi işçiler ile ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen, dostluk ve dayanışmayı pekiştiren böylesi örnek etkinliklerin gelenekselleşerek devam edeceğini söyledi.